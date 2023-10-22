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Nacvark
Сын одного из лидеров ХАМАС осудил действия группировки, заявив, что они убивают палестинский народ
Он обвинил группировку своего отца в том, что они пытаются воссоздать исламское государство на всём Ближнем Востоке.

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Мусаб Хасан Юсеф - сын одного из основателей ХАМАС, который на протяжение долгого времени являлся доверенным лицом в организации. В 1996 году его арестовали израильские спец. службы, в результате чего он согласился работать на Общую службу безопасности Израиля (ШАБАК). В изначальные планы палестинца входил двойной шпионаж, то есть он хотел помогать группировке своего отца, работая на израильтян. однако позже Мусаб пересмотрел свои взгляды и его целью стало разоблачение и предотвращение атак ХАМАС и других исламских группировок.

Сын одного из основателей ХАМАС утверждает, что он отлично знаком со структурой организации внутри, ведь родился в её сердце и был кем-то вроде принца, пользуясь привилегиями. Тем не менее они ему не нравились, ведь за ними стояла смерть палестинского народа. Мусаб Хасан Юсеф утверждает, что ХАМАС не преследуют целей создать национальное государство Палестина, их не интересуют национализм, у них более глобальные цели - воссоздание исламского государства на Ближнем Востоке.

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По словам Мусаба, настоящий хозяин ХАМАС - Иран. Он добавил, что организация служит не палестинскому народу, а иранцам, которые используют палестинский народ как живой щит.

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Примечательно, что Хасана Юсефа, отца Мусаба, недавно задержали израильские военные из ШАБАК. Произошло это во время рейдов на Западном берегу реки Иордан, где помимо него было задержано ещё 56 палестинцев.

#палестина #хамас
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