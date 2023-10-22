Американский президент уверен, что мир на пороге важного периода в истории.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что мир целых 50 лет жил в послевоенном периоде и всё работало страшно хорошо, но это время прошло. Сейчас он отмечает необходимость быть смелыми и уверенными, чтобы объединить мир как никогда раньше.

Американский президент считает, что необходим новый мировой порядок. По его словам, мир сейчас стоит на пороге поворотной точки в истории это означает, что решения, принятые в последующие четыре - пять лет, определят будущее мира на следующие сорок - пятьдесят лет.

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Некоторое время назад Байден сообщил, что в его планах на следующий президентский срок будет как раз таки укрепление отношений с Ближним Востоком и противодействие российским властям.

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В сентябре Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен уже говорил, что текущая ситуация окончательно положила конец миропорядку, сформированному после Холодной войны. По этой причине сейчас идёт формирование нового мирового порядка и, как считает американский чиновник, наиболее серьёзными угрозами является военная машина Китая и российско-украинский конфликт.