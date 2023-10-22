Также используется робототехника для минирования.

В Вооружённых силах Украины рассказали о новой тактике российской армии, которая применяется в особенности возле Авдеевки. Российские военные роют туннели к украинским позиция, а также дистанционно минируют территории при помощи робототехники. Подчёркиваются тяжёлые бои на направлении.

Информацию о том, что российские военные роют туннели рассказал представитель 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь в эфире украинского телемарафона. Он объясняет, что таким образом россияне пытаются приблизится к украинским позициям: маскируются и пытаются вынырнуть ближе, причём неожиданно. Это очень напоминает тактику, применяемую британскими войсками в Первой мировой войне.

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По словам украинского офицера, помимо этого россияне используют роботизированные машинки, которые транспортируют боекомплект и устанавливают в необходимом месте. Отмечается, что они достаточно большие, поэтому их не так уж и сложно заметить.

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Антон Коцуконь утверждает, что у российской армии достаточно ресурсов и идут ожесточенные бои. Россияне ежедневно пополняют свои силы личным составом, бронетехникой, артиллерией и авиацией.