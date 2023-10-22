Делается это для поднятия боевого духа личного состава.

Недавно командир группы ПЗРК спецподразделения «Артан» в составе Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным «Лютый» рассказал, что начальник ведомства Кирилл Буданов иногда принимает личное участие в боевых операциях, проводимых разведкой на поле боя. В пример он привёл случай, когда Буданов якобы смог заставить штурмовую группу из 19 россиян сдаться путём переговоров с ним по рации.

Глава украинской разведки подтвердил, что он действительно принимает участие в боевых операциях ведомства, но делается это иногда. Такая мера объясняется тем, что порой присутствие начальника разведывательного управления позволяет поднять боевой дух бойцов. Особенно это приходится на помощь, когда речь об операциях с численным преимуществом у противника.

реклама

Буданов считает, что риск потерять главу украинской разведки из-за таких «вылазок» - чисто риторический вопрос. Если он смог обеспечить положительный результат, значит это того стоило. Если же нет, значит в планировании были допущены определённые ошибки.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

«Победителей не судят. Это древняя мудрость, но она правильная» - добавил Кирилл Буданов