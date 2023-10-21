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Киевский городской голова Виталий Кличко в интервью украинскому телеканалу обсуждал вопрос осуществления избирательного процесса в Украине, в частности президентских выборов, которые должны пройти по плану осенью 2024 года.
В телеэфире украинский чиновник заявил, что подконтрольные России территории уже не Украину, потому что представителей там не будет. По этой причине он не представляет себе, как в стране могут проводится выборы. Скорее всего, Кличко имел в виду, что украинские власти не контролируют ряд регионов и по этой причине попросту не смогут провести выборы в соответствии с конституцией. Тем не менее до 2022 года они уже как-то проводились, хотя Крым, Луганск и Донецк был неподконтролен украинским властям.
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Виталий Кличко также считает, что проводить выборы в текущий условиях было бы ошибкой, так как это может привести к развалу Украины. Его позиция обусловлена тем, что возобновятся внутренние политические розни и конкуренция, которая явно пойдёт не на пользу воюющей стране.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно объяснил, почему провести выборы не получится, но на Западе всё же хотели бы, чтобы все демократические институты продолжали своё существование даже в условиях военного положения.