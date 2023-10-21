Мэр Киева выразил недоумение, как подсчитывать голоса на выборах в ряде регионов.

Киевский городской голова Виталий Кличко в интервью украинскому телеканалу обсуждал вопрос осуществления избирательного процесса в Украине, в частности президентских выборов, которые должны пройти по плану осенью 2024 года.

В телеэфире украинский чиновник заявил, что подконтрольные России территории уже не Украину, потому что представителей там не будет. По этой причине он не представляет себе, как в стране могут проводится выборы. Скорее всего, Кличко имел в виду, что украинские власти не контролируют ряд регионов и по этой причине попросту не смогут провести выборы в соответствии с конституцией. Тем не менее до 2022 года они уже как-то проводились, хотя Крым, Луганск и Донецк был неподконтролен украинским властям.

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Виталий Кличко также считает, что проводить выборы в текущий условиях было бы ошибкой, так как это может привести к развалу Украины. Его позиция обусловлена тем, что возобновятся внутренние политические розни и конкуренция, которая явно пойдёт не на пользу воюющей стране.

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Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно объяснил, почему провести выборы не получится, но на Западе всё же хотели бы, чтобы все демократические институты продолжали своё существование даже в условиях военного положения.