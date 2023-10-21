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Первый заместитель председателя российского правительства Андрей Белоусов в рамках пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России» рассказал о классификации российского бизнеса, которую придумал его знакомый ещё в 90-х годах. Она включает в себя три вида: «крысить», «хрючить» и «копытить»
Российский чиновник объясняет такую необычную терминологию:
- «крысить» - налететь, съесть и сбежать на другую кучу.
- «хрючить» - живиться из проверенного корыта, отгоняя других.
- «копытить» - долго добывать из-подо льда кусочек ягеля: стуча, выковыривая и так далее.
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В то же время Белоусов утверждает, что такого понятия, как «единорожить» - в России нет. Сессия форума как раз таки была посвящена теме «Единороги на рынках будущего»
Термин «единорог» введён в обиход основателем венчурного фонда Cowboy Ventures Эйлин Ли. Она описывала так стартапы, капитализация которых превышала один миллиард долларов. Примером таких является компания Илон Маска SpaceX и издатель игр Epic Games.
Андрей Белоусов добавил, что история единорога - это даже не про то, как Золушка вышла замуж за принца. Это про то, что технологическая Золушка стала тёщей короля.