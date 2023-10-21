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Nacvark
Байден запросил $61,3 млрд. на Украину, Израиль и отвечающие интересам республиканцев проекты
В Белом доме рассчитывают на двухпартийную поддержку.

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После того, как палестино-израильский конфликт перешёл в фазу войны, у Соединённых Штатов Америки возникла необходимость поддерживать сразу две страны - Украину и Израиль. Всё это усложняется тем, что на это нужны деньги из государственного бюджета, который утверждает Конгресс, состоящий республиканского большинства. В то же время республиканцы преимущественно начали выступать против поддержки украинцев, малозначимые успехи которых обходятся больших денег.

Некоторое время назад ряд иностранных средств массовой информации писались, что в Белом доме могут пойти на хитрость и запросить у Конгресса выделение финансов на Украину и Израиль в одном пакете. Таким образом республиканцы, поддерживающие израильтян в их войне, не смогут отказать и украинцам. Однако по предварительным данным, Республиканская партия была не в восторге от таких правительственных манипуляций.

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Американский президент Джо Байден решил найти на ещё большую хитрость: объединить военную помощь Украине, Израилю и входящие в интерес республиканцев проекты в один пакет финансирования. Таким образом Белый дом официально запросил у парламента 61,3 миллиарда долларов, где помимо помощи украинцам и израильтянам, речь идёт об обеспечении безопасности границ, помощи беженцам, мерам по противодействию Китаю. Американские власти рассчитывают на двухпартийную поддержку их ходатайства.

Не сложно догадаться, что большая часть из запрошенной суммы пойдёт на военную помощь Украине и Израилю, ведь боевые действия обходятся дороже, нежели формальное противодействие Китаю или защита государственных границ от мексиканских иммигрантов

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Ранее американский президент выступал с обращением, где объяснял, почему штаты должны продолжать помогать Украине и Израилю в противостоянии России и ХАМАС. Он считает это выгодным дивидендом, ведь американская кровь на чужих войнах не проливается.

#украина #сша #израиль #байден
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