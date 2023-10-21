К 2030 году китайцы хотят нарастить ядерный арсенал в два раза от имеющегося.

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки опубликовали новый доклад, в котором указали на возможное расширение ядерного арсенала Китая. Как сообщает газета Financial Times, ссылаясь на ежегодный отчёт о военном потенциале Китая, подготовленный по поручению Конгресса Соединённых Штатов Америки, запасы действующих ядерных боеголовок у Китая в мае этого года достигли пятисот единиц, что превысило предыдущие прогнозы.

По данным доклада, к 2030 году у Китая, вероятно, будет уже более тысячи ядерных боеголовок. Это резкое увеличение арсенала свидетельствует о сдвиге в политике Китая, который ранее придерживался стратегии «небольшого и эффективного» ядерного арсенала в качестве сдерживающего фактора. Тем не менее это вряд ли скажется на конкурентоспособности с Россией и Соединёнными Штатами Америки, арсеналы которых в разы превышают китайские амбиции.

реклама

Кроме того, в докладе говорится о том, что Китай активно изучает разработку неядерных межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь целей на территории американского государства. Пентагон также предупреждает о возможном использовании искусственного интеллекта для выявления Китаем уязвимых мест в обороне штатов.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Анонимный источник в Пентагоне сообщал Financial Times, что ранее Китай отказывалась от переговоров о ядерном вооружении, указывая на несопоставимость в размерах китайского и американского ядерных арсеналов. Однако с увеличением числа ракет у Китая, возможно, что Пекин проявит желание быть более прозрачным в этом вопросе. Согласно данным издания, на данный момент американская армия располагает 1550 развёрнутыми стратегическими ядерными боеголовками.