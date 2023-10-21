Суммы выплат варьируются в тысячах долларов.

В последнее время возросло количество украинцев которые, эмигрировали из Украины в Норвегию. Однако, как отмечает Директорат по делам иностранцам (UDI) страны, есть и те украинские жители, которые желают вернуться домой, но не имеют возможности. Для них придумали специальные выплаты.

Норвежские власти готовы выплатить 17,5 тысяч норвежских крон (~1,5 тысяч долларов) украинцам, которые желают вернуться в Украину. Деньги будут направлены на их норвежский банковский счёт, а предложение напрямую зависит от ситуации с безопасностью в регионе, куда намерен вернуться человек. Подавать заявку необходимо перед поездкой, подав соответствующее заявление о выезде из страны. Проще говоря, сначала получить деньги, а потом скрыться не получится.

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Подобные меры были ране предприняты и в Швеции. Шведское правительство планирует выплатить от 1 до 4 тысяч швейцарских франков (1 - 4 тысяч долларов) украинцам, которые выразили желание вернуться обратно на родину.

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Тем не менее, дело может быть вовсе не в благодетельности скандинавских стран. Шведское издание SwissInfo пишет, что местные власти пришли к следующему выводу: легче заплатить украинцам, чтобы они уехали, нежели выплачивать им пособия постоянно.