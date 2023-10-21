Палестинцы могут применить технологичное оружие, когда дойдёт речь до наземной операции.

Издание The Washington Post опубликовало статью, в которой, ссылаясь на военных аналитиков, предположило, что военное крыло ХАМАС обладает скрытым боевым потенциалом, который вскроется после начала израильской наземной операции.

Военный аналитик британского Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц считает, что палестинские силы могут иметь в своём арсенале подводные дроны и высокоточные управляемые ракеты, которые могут применить для нанесения ударов по объектам инфраструктуры и военным базам Израиля. В частности есть вероятность того, что палестинцы попытаются заманить израильских военных на свою территорию, нанеся неожиданный удар по целям вдали от зоны боевых действий с помощью высокотехнологичного оружия. Хинц отметил, что подобная тактика использовалась шиитской организацией «Хезболла» во время войны с Израилем в 2006 году.

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Производиться подобное оружие может за пределами сектора Газа. Например в Иране или Ливане движением «Хезболла», которая, как утверждают военные эксперты в интервью The Washington Post, предоставили палестинцам технологию оснащения ракет сложными системами наведения.

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Тем не менее, на текущий момент ХАМАС ещё ни разу не использовал какие-то высокотехнологичные разработки, а обстрелы проводятся с помощью кустарных ракет, стоимость которых по различным данным оценивается в одну тысячу долларов. Скорее всего, если бы палестинцы имели новое оружие, они бы его применили в своём наступлении на израильские территории, но этого не произошло.