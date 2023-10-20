Об этом он заявил журналистам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился в Северную Корею, где уже встретился со своим коллегой по министерству Цой Сон Хи, лидером северокорейского государства Ким Чен Ыном, а также провёл пресс-конференцию.

Российскому министру был задан вопрос, рекомендовал бы ли он Северную Корею как место для отдыха россиян. На этот вопрос Лавров ответил «стал бы»

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Согласно ряду социологических опросов, в основном россияне при выборе места отдыха за границей выбирают Турцию, Египет или Объединённые Арабские Эмираты. Спросом пользуется также Абхазия, отличающаяся своей дешевизной.

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Если же анализировать туризм в Северной Корее, то он немного отличается от вышеперечисленных стран, так как количество западных товаров равно нулю и купить условную газировку Coca-Cola, признанную символикой американской армии - невозможно, что уже говорить о других товарах. Помимо этого самостоятельное посещение КНДР является невозможным, для этого необходимо воспользоваться услугами официальных туристических операторов, которые составляют заранее утверждённую программу посещения туристических мест. В стране не действует безналичный расчёт.