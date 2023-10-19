Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Капитолия, где заседает Конгресс CША
Они требовали прекратить бомбардировки сектора Газа.

реклама

Протестующие ворвались в здание Капитолия, где заседает Конгресс Соединённых Штатов Америки, заняв часть офисного здания Палаты представителей и призвав парламентариев с правительством добиться прекращения огня в секторе Газа, завершив авиационные бомбардировки Палестины. Сообщается, что организаторами демонстрации была антисионистская организация «Еврейский голос за мир»

Полиция Капитолия начала задерживать протестующих, предварительно предупредив их о запрете демонстраций внутри здания парламента. Митингующие в чёрных футболках с надписями «Евреи говорят о прекращении огня сейчас» и плакатами «Прекратите огонь» и «Дайте Газе жить» не подчинились правоохранителями и попали под волну задержаний. Есть информации о задержании более чем ста демонстрантов, которые во время сопровождения в полицейских автобус продолжали скандировать пропалестинские лозунги.

реклама

Один из конгрессменов решил поглумиться с протестующих, размахивая с балкона флагом израильского государства перед протестующими.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Учитывая опыт прошлых лет, включая штурм Капитолия, попытки вторгнуться в административное здание и отстаивать свои интересы даже в мирном формате, вполне могут обернуться для демонстрантов уголовным наказанием. Американский народ имеет другие способы самовыражаться, в том числе на улицах и на санкционированных с местными властями митингах.

#израиль #палестина #сектор газа #капитолий
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
35
Стала известна ещё одна причина приостановки разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"
5
Ремонт батареи Tesla, которая повредилась из-за дождя, обошелся в 21 000 долларов
3
Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
5
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин с третьей группой инвалидности
20
Apple снова «сломала» миллионы смартфонов – пострадали владельцы iPhone 15 Pro Max за 200 000р
10
Какой будет Windows 12 – Microsoft не будет предлагать новую ОС по платной подписке
+
iPad Mini 7 может получить новый процессор и улучшенные камеры
1
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
+
БМП-1АМ "Басурманин" по чистому везению смогла увернуться от украинской ракеты и попала в кадр
1
Графика в Samsung Galaxy S24+ на 80% быстрее по сравнению с Galaxy S23 Ultra
+
С помощью Google Maps легко избежать штрафа за превышение скорости
1
Steam Deck поддерживает андервольтинг и сброс неудачных настроек в SteamOS 3.5.1 Preview
+
RTX 5090 могла бы стать "видеокартой-монстром" с 32Gb памяти и 512-битной шиной
7
Российские инженеры создали автономную пулемётную турель «Чёрная Вдова» с дальностью действия 1.5 км
1
ADATA расширит линейку памяти XPG LANCER DDR5 модулями со скоростью 7600, 8000 и 8400 MT/с
2
Ученые научились перерабатывать пластик в графен и водород
1
NASA Dawn обнаружил на Церере сложные органические вещества
+
NYT: Израиль попросил США о срочной помощи на $10 млрд
4
Microsoft прекращает использование одного из протоколов аутентификации в Windows
+

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
59
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
16
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
43
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
13
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
+
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
11
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
4
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
6

Сейчас обсуждают

Алексей Каверин
09:40
Кастрюля, когда ваши потери бронетхники исчисляются сотнями и тысячами, а военкомы ловят на улицах инвалидов, пара десятков устаревших танков не решат абсолютно ничего.
Минобороны Украины приняло на вооружение три модели немецких танков Leopard
Максим Полянский
09:39
Сам лично пробовал играть с лучами на 4090 или у бабушки услышал данную точную информацию.
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
Eppius
09:34
Этого нельзя допустить.
Шойгу допустил размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции в ближайшем будущем
wild cat
09:34
Есть инфа что ПД-35 будет в диаметре на целый метр больше чем стоящие на ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОМ АН-124.а это плохо при взлете с грунта, а не с бетонных ВВП.
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
Eppius
09:33
Сбить!
У берегов Крыма зафиксировали четыре самолета-разведчика НАТО
Eppius
09:32
А зачем им это надо? Они уже как больше года не потеряли ни одного крупного города и даже заняли Херсон обратно. Какие нафиг переговоры у них все хорошо. Вот до Киева дойдет наша армия и Авдеевку окр...
Президент Путин призвал к конкретным шагам по переговорам России и Украин
Manager
09:32
Шешенбек - поздравляю с публикацией! А если по сути, то фактических ошибок в статье очень много. Очень резануло утверждение, что Ельцин Б.Н. - обычный парень из народа. Он еще в 1975 году был избран...
В России митинги невозможны - моё глубокое расследование
Василий Сербский
09:31
Очередная глупость режима Пыни, часть этих самолётов будет сбита, а другого эффекта достигнуто не будет!💩🤡😂
Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
Александр Пономарев
09:30
обычные, игры купить в России.. зачем? есть торренты
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
Eppius
09:30
Зачем это все? На ютуб нет рекламы.
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем