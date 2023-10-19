Они требовали прекратить бомбардировки сектора Газа.

Протестующие ворвались в здание Капитолия, где заседает Конгресс Соединённых Штатов Америки, заняв часть офисного здания Палаты представителей и призвав парламентариев с правительством добиться прекращения огня в секторе Газа, завершив авиационные бомбардировки Палестины. Сообщается, что организаторами демонстрации была антисионистская организация «Еврейский голос за мир»

Полиция Капитолия начала задерживать протестующих, предварительно предупредив их о запрете демонстраций внутри здания парламента. Митингующие в чёрных футболках с надписями «Евреи говорят о прекращении огня сейчас» и плакатами «Прекратите огонь» и «Дайте Газе жить» не подчинились правоохранителями и попали под волну задержаний. Есть информации о задержании более чем ста демонстрантов, которые во время сопровождения в полицейских автобус продолжали скандировать пропалестинские лозунги.

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Один из конгрессменов решил поглумиться с протестующих, размахивая с балкона флагом израильского государства перед протестующими.

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Учитывая опыт прошлых лет, включая штурм Капитолия, попытки вторгнуться в административное здание и отстаивать свои интересы даже в мирном формате, вполне могут обернуться для демонстрантов уголовным наказанием. Американский народ имеет другие способы самовыражаться, в том числе на улицах и на санкционированных с местными властями митингах.