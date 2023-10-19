Украинцы могут получить истребители в 2024 году.

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии заявил, что российская армия укрепляет свои западные рубежи, ожидая поставок Украине высокоточных ракет и американских истребителей F-16 в 2024 году.

Российский министр подчеркнул, что Штаты получают от союзников бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты и кассетные боеприпасы. По этой причине, отвечая на возможные угрозы, соответствующие меры по укреплению рубежей принимаются российским командованием.

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Ожидается, что первые украинские пилоты, проходящие обучение на F-16 в США, закончат его к концу 2023 года. В то же время фактические поставки американской авиации могут начаться весной следующего года. Если украинская армия действительно получит от всех своих союзников обещанное количество истребителей и без дробления их на партии, то в один момент у страны появится военный авиапарк западного образца, который хоть и не позволит получить абсолютное преимущество в небе, но составит конкуренцию российской авиации.