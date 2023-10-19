Речь о Leopard 2А6, Leopard 2А5 и устаревшем Leopard 1А5.

Пресс-службы Министерства обороны Украины сообщила, что официально приняла на вооружение Вооружённых сил Украины три модификации немецких танков Leopard. Соответствующий приказ был подписан главой украинского оборонного ведомства в связи с постепенным переходом на современное и высокотехнологичное оружие иностранного производства.

Речь о двух модификациях танков Leopard 2 - вариантах A6 и A5, а также хоть и устаревшем, но последним в своей линейке, Leopard 1A5. Отмечается, что немецкие танки, полученные от западных партнёров, успели положительно зарекомендовать себя в боевых действиях.

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В изданном Министерством обороны Украины приказе подчёркивается, что немецкие танки Leopard 2А6, 2А5 и 1А5 предназначаются для прорыва укреплённых позиций, уничтожения огневых точек, живой силы врага и быстрой организации оборонительных рубежей. Если учитывать итоги украинской наступательной операции, выполнение всех этих задач можно поставить под сомнение.

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По данным Forbes, Вооружённые силы Украины получили от своих союзников 71 танк Leopard 2.