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Пресс-службы Министерства обороны Украины сообщила, что официально приняла на вооружение Вооружённых сил Украины три модификации немецких танков Leopard. Соответствующий приказ был подписан главой украинского оборонного ведомства в связи с постепенным переходом на современное и высокотехнологичное оружие иностранного производства.
Речь о двух модификациях танков Leopard 2 - вариантах A6 и A5, а также хоть и устаревшем, но последним в своей линейке, Leopard 1A5. Отмечается, что немецкие танки, полученные от западных партнёров, успели положительно зарекомендовать себя в боевых действиях.
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В изданном Министерством обороны Украины приказе подчёркивается, что немецкие танки Leopard 2А6, 2А5 и 1А5 предназначаются для прорыва укреплённых позиций, уничтожения огневых точек, живой силы врага и быстрой организации оборонительных рубежей. Если учитывать итоги украинской наступательной операции, выполнение всех этих задач можно поставить под сомнение.
По данным Forbes, Вооружённые силы Украины получили от своих союзников 71 танк Leopard 2.