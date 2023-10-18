Об этом заявил спикер Командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл.

Спикер Командования армии Соединённых Штатов Америки в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил, что все украинские военнослужащие, проходившие обучение на американских танках, были возвращены домой, а Вооружённые силы Украины получили все обещанные 31 единицы танков M1A1 Abrams, как и боеприпасы, запчасти к ним.

«Мы выполнили свою часть сделки », - заключил американский офицер.

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По словам О’Доннелла, танки Abrams - «чертовски хорошая бронетехника», но не панацея. Он считает, что в конечном итоге главное решимость украинскому командования добиться прорыва российских оборонительных рубежей.

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Стоит напомнить, что изначально украинской армии были обещаны танки Abrams модификации M1A2, но после украинские власти согласились на устаревший вариант M1A1, чтобы ускорить доставку танков в Украину и быстрее применить их в боевых действиях. Уже в августе 2023 года зашла речь о скорой поставке американских танков, а к сентябрю часть из них прибыла на украинские территории. Сейчас же все обещанные американцами танки могут быть задействованы в боевых действиях.