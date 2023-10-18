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Спикер Командования армии Соединённых Штатов Америки в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил, что все украинские военнослужащие, проходившие обучение на американских танках, были возвращены домой, а Вооружённые силы Украины получили все обещанные 31 единицы танков M1A1 Abrams, как и боеприпасы, запчасти к ним.
«Мы выполнили свою часть сделки », - заключил американский офицер.
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По словам О’Доннелла, танки Abrams - «чертовски хорошая бронетехника», но не панацея. Он считает, что в конечном итоге главное решимость украинскому командования добиться прорыва российских оборонительных рубежей.
Стоит напомнить, что изначально украинской армии были обещаны танки Abrams модификации M1A2, но после украинские власти согласились на устаревший вариант M1A1, чтобы ускорить доставку танков в Украину и быстрее применить их в боевых действиях. Уже в августе 2023 года зашла речь о скорой поставке американских танков, а к сентябрю часть из них прибыла на украинские территории. Сейчас же все обещанные американцами танки могут быть задействованы в боевых действиях.