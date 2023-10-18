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Nacvark
В Госдуме предложили разрешить судимым за особо тяжкие преступления работать учителем
Решение о выдаче такого разрешения будет принимать специальная комиссия.

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Депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия» вместе с вице-спикером Петром Толстым внесли законопроект, предполагающий выдачу судимым за особо тяжкие преступления разрешения на работу учителем и осуществление педагогической деятельностью. Речь идёт о лицах, которые погасили судимость, то есть отбыли заключение в местах лишения свободы и вышли на свободу.

Согласно внесённому законопроекту, комиссия по делам несовершеннолетних сможет выдать россиянину с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления разрешение на преподавание в школе. Комиссия также может отозвать выданное разрешение.

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Условием для получения такого разрешения является безупречное поведение в течение не менее чем десяти лет после отбытия наказания. Преподавать детям не смогут и те, кто были судим за убийства, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

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Авторы законопроекта указывают на то, что меры действующего законодательства слишком ограничивают права лиц с судимостью, о чём уже говорили в решениях Конституционного суда, называя их «несоразмерными и чрезмерными»

#россия #госдума
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