Он лично готов выполнить условия ХАМАС для освобождения заложников.

На текущий момент известно о взятии силами ХАМАС в заложники более 199 израильтян, которые были вывезены в сектор Газа. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечают, что имеют определённую информацию о местонахождении заложников, поэтому будут избегать действий, за которыми может последовать угроза их жизни.

Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла в интервью Reuters заявил, что готов на обмен и на любые другие условия, если это приведёт к свободе и возвращению израильских детей домой. Он добавил, что с его стороны полная готовность ко всем исходам.

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Пиццабалла считает необходимым добиться освобождения израильтян, пребывающих в плену у ХАМАС, в противном случае остановить эскалацию будет невозможно. Патриарх подчеркнул, что у него лично, как и у его офиса, контактов с представителями ХАМАС не было.

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Председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль уже озвучивал один из возможных вариантов обмена израильских заложников. За них палестинская сторона просит шесть тысяч палестинцев, которых в последствии могут задействовать в боевых действиях против Израиля.