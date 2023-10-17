Американский президент рассказал об открывающихся в будущем возможностях в Европе и на Ближнем Востоке.

Уже в ноябре следующего года в Соединённых Штатах Америки состоятся президентские выборы, в которых примет участие текущий американский президент Джо Байден. Если ему удастся одержать победу в выборах, то на момент его второго срока ему будет 82 года.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в интервью телешоу «60 минут» рассказал о своих планах на второй президентский срок, если его изберут. Они затрагивают Ближний Восток и Европу, где сейчас идут боевые действия, а ситуацию в целом он охарактеризовал как «переломный момент в мире»

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Американский президент предложил представить, если бы Запад смог добиться успеха в «создании» Ближнего Востока, с которым у американцев будут нормальные отношения. В частности это является возможным, если на смену режима ХАМАС в Палестину придут солидарные к Израилю власти. Помимо этого Байден считает возможным объединить всю Европу, чтобы поставить российского президента Владимира Путина в такое положение, что он не сможет больше создавать проблемы.

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Джо Байден подытожил свою речь словами: «У нас огромные возможности сделать мир лучше»