Российский телеведущий рассказал, почему не может воевать против ХАМАС, как обещал это в 2004 году.

В 2004 году, российский телеведущий Владимир Соловьёв в интервью еврейскому молодежному еженедельнику «Москва - Гилель» сообщил, что если когда-то в Израиле начнётся война, он, признавая своё еврейское происхождение, обязательно поедет воевать за родину. Спустя почти 20 лет, когда война в Израиле всё-таки началась, телеведущему решили напомнить его слова. Молодёжный еженедельник «Москва - Гилель», №5, 2004 год.Во время эфира своей телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» Владимир Соловьёв прокомментировал свои слова. Он отметил, что ему уже 60 лет, но главная причина, почему он до сих пор не воюет в рядах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) - боевые действия на украинских территориях. Если бы сейчас их не было, то, по его словам, он бы уже отправился в Израиль, объясняя это словами:

«... потому что евреи со всего мира едут туда защищать свой народ после этой ужасающей трагедии, которая произошла» [прямая цитата]

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Примечательным является и то, что в выше приложенном отрывке из еженедельника Соловьёв сообщает о готовности воевать на стороне России, если тут что-то произойдёт. По всей видимости, текущая ситуация не является поводом для его добровольной отправки в зону боевых действий.