Территорию хотят в будущем восстановить под её целевое значение и для этого нужно, чтобы за это время никто её не продал.

После того, как произошёл прорыв Каховской гидроэлектростанции, Каховское водохранилище растеряло все запасы воды, а территория начала напоминать пустырь, который постепенно заселяется растительностью. На её месте начали проводить археологические раскопки. Территорию фактически можно использовать для создания на ней населённых пунктов.

Тем не менее, в будущем украинские власти планируют восстановить её, а для этого нужно предпринять меры сохранения земельного участка. В Верховную раду Украины премьер-министр страны Денис Шмыгаль внёс законопроект, ранее согласованный Кабинетом министров, предполагающий запрет на формирование, передачу в собственность и использование, смену целевого назначения участков на землях, которые занимало Каховское водохранилище, в течение следующих 15 лет.

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Объясняется это как раз таки созданием фундаментальных условий для последующего восстановления водохранилища путём установления особого режима использования земли, где оно раньше находилось.

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По сути это делается для того, чтобы в какой-то момент земли водохранилища не оказались во владении территориальной общины или города, а после и вовсе переданы на платной или бесплатной основе для использования частными лицами.