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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Объединённых экспедиционных сил, проходящем в Готланде (Швеция), призвал Грузию начать процесс восстановления территориальной целостности, то есть вторжения в Южную Осетию и Абхазию.
По словам украинского президента, новые перспективы в сфере безопасности появятся благодаря переменам в соседнем с Черноморским регионе Южного Кавказа. Он отметил, что немаловажную роль играют в этом продолжающиеся на украинских территориях боевые действия, которые ослабили Россию и открыли новые перспективы для Грузии по восстановлению территориальной целостности.
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Зеленский назвал нынешнюю ситуацию историческим переворотом. Он считает, что если грузины предпримут соответствующие меры, то это придаст потенциал общей безопасности в европейской части мира.
Стоит напомнить, что фактическое обретение реальной независимости Южной Осетии и Абхазии от Грузии произошло во время войны 2008 года, когда российская армия одержала победу над грузинской армией. Запад практически не отреагировал на ситуацию, а Грузия утратила возможность стать членом НАТО, как и продолжать контролировать вышеуказанные регионы.