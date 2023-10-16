Он считает, что боевые действия на украинских территориях открыли перспективы для грузин в вопросе восстановления территориальной целостности.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Объединённых экспедиционных сил, проходящем в Готланде (Швеция), призвал Грузию начать процесс восстановления территориальной целостности, то есть вторжения в Южную Осетию и Абхазию.

По словам украинского президента, новые перспективы в сфере безопасности появятся благодаря переменам в соседнем с Черноморским регионе Южного Кавказа. Он отметил, что немаловажную роль играют в этом продолжающиеся на украинских территориях боевые действия, которые ослабили Россию и открыли новые перспективы для Грузии по восстановлению территориальной целостности.

реклама

Зеленский назвал нынешнюю ситуацию историческим переворотом. Он считает, что если грузины предпримут соответствующие меры, то это придаст потенциал общей безопасности в европейской части мира.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит напомнить, что фактическое обретение реальной независимости Южной Осетии и Абхазии от Грузии произошло во время войны 2008 года, когда российская армия одержала победу над грузинской армией. Запад практически не отреагировал на ситуацию, а Грузия утратила возможность стать членом НАТО, как и продолжать контролировать вышеуказанные регионы.