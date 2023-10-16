Соответствующие кадры опубликованы в сети.

Анатолий Чубайс известен как бывший председатель правления российской государственной компании «Роснано», который также являлся специальным представителем российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. После событий 24 февраля 2022 года государственный деятель покинул Россию и уже 25 марта того же года был освобождён от занимаемой должности в Кремле. Предполагается, что он был не согласен с позицией российских властей по украинскому вопросу.

После этого публиковались кадры, где Чубайс находится в Стамбуле, а после в Израиле. На вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября бывший глава «Роснано» отправился в Дубай, но, как позже он опровергнул, это была уже давно запланированная рабочая поездка. На текущий момент Анатолий Чубайс пребывает в израильском государстве.

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В сети появились фотографии, где бывший российский чиновник занимается волонтёрской деятельностью, раздавая вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой гуманитарную помощь израильтянам, пострадавшим в ходе действий ХАМАС в Израиле. Причём делает он это непублично, а информация распространилась через Telegram-каналы.