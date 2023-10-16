«Завтра будет поздно», - заключил Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Исламская республика Иран заняла очевидную позицию по поддержку действий Палестины, в частности ХАМАС, которые пытались занять израильские территории, но в ответ получили массовые авиационные бомбардировки и угрозу наземной операции на своих землях.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что «сионистское образование» (так они именуют Израиль) через его союзников предупреждено о возможном вмешательстве иранского государства в ситуацию. По словам иранского министра, если преступления в секторе Газа не прекратятся, завтра может быть уже поздно.

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Хосейн Амир Абдоллахиян утверждает, что если «агрессия» против сектора Газа не будет остановлена, расширение военных фронтов для израильской армии не исключено и вероятность такого исхода возрастает с каждым часом. Он добавил, что Иран не может занять место зрителя в данной ситуации. Тем не менее, в Тегеране надеются, что политическим давлением смогут сдержать Израиль от последующей эскалации палестино-израильского конфликта.

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Стоит напомнить, что Израиль планирует вторгнуться в сектор Газа сухопутными силами, ликвидировав все ячейки ХАМАС и сменив военное и политическое руководство страны.