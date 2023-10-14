Пока что страна не решилась на вторжение в палестинский регион.

Издание The Times of Israel пишет, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вчера вошла на территорию сектора Газа в рамках проведения локальных рейдов. В их планах зачистить территорию от палестинских сил и освободить пленных израильтян.

Израильская армия уже имеет определённые успехи в этом вопросе. Журналисты издания, ссылаясь на израильских военных, пишут, что ЦАХАЛ удалось ликвидировать ячейку ХАМАС, выпускавшую противотанковые управляемые ракеты по Израилю. Для этого были задействованы бронетанковые и пехотные дивизии, о чём сообщает спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

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Отмечается, что ЦАХАЛ пока что не вошёл вглубь Газы и официально израильские власти не объявляли о полномасштабном военном проникновении в палестинский регион. Тем не менее, соответствующие планы имеются, однако, по всей видимости, для их осуществления они хотят минимизировать палестинскую угрозу, осуществляя бомбардировки Палестины с целью нанесения ударов по силам ХАМАС.

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При таких обстоятельствах израильские военные могли бы без особого сопротивления и серьёзных препятствий войти в сектор Газа, ослабленный ракетными обстрелами.