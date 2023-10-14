Это вызвано ошибками комиссариатов и IT-компаний.

Российские IT-специалисты, работающие в компаниях сферы информационных технологий, аккредитованных Министерством цифрового развития не менее чем 11 месяцев назад, а также имеющие высшее образование, имеют право получить освобождение от срочной службы в российской армии на момент работы в организации.

Несмотря на это, участились случаи, когда российские «айтишники» получают повестки, хотя имеют основание для получения отсрочки. В таких случаях им приходится обращаться в суды, чтобы доказать законное право на освобождение от срочной службы и не попрощаться со своей работой взамен на ружьё с керзаками.

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Ситуация напрямую связана с бюрократической нагрузкой и ошибками, как военных комиссариатов, так и IT-компаний. Обычный случай, когда компания трудоустраивает нового сотрудника после подачи списков для «брони» и не успевает своевременно уведомить об этом военкомат. В некоторых случаях и сам военкомат допускает ошибки, отправляя на службу аккредитованных IT-специалистов.

Один такой случай произошёл осенью 2022 года, когда российский «айтишник» был призван на военную службу. Он сразу обратился в суд и смог доказать, что действия военкомата незаконные, но на это ему понадобилось полгода. Всё это время он проходил срочную службу и, понимая, что топтать плац осталось недолго, решил дослужить до конца, истребовав судебные издержки и убытки в виде недополученной зарплаты.

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Министерство цифрового развития признаёт проблему, но подчёркивает, что она имеет несистемный характер и речь о единичных случаях, решаемых в ручном режиме.