Если второе гражданство россиянина - израильское, то на него распространяются положения о мобилизации.

После того, как Израиль объявил о мобилизации резервистов, встал вопрос о привлечении к исполнению воинского долга в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) всех граждан, включая тех, для кого израильское гражданство является вторым. Это коснулось ряда бизнесменов, российских общественных и культурных деятелей, которые являются как гражданами России, так и Израиля.

Израильский посол в России Александр Бен Цви в интервью RTVI подтвердил информацию о том, что репатрианты из России, получившие израильское гражданство, могут быть мобилизованы и привлечены к участию в боевых действий в секторе Газа. Дипломат отметил, что у него нет статистических данных по тому, сколько российских граждан с вторым израильским гражданством служат в ЦАХАЛ, так как заниматься подобной статистикой не имеет смысла.

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Александр Бен Цви подчеркнул, что гражданин Израиля - гражданин Израиля, и неважно, откуда он приехал. Граждане израильского государства мужского и женского пола обязаны пройти военную службу по исполнению 18 лет. В данном случае речь о мобилизации, которой подлежат обе категории.

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Стоит напомнить, что всего за 48 часов после объявлении мобилизации ЦАХАЛ пополнился 300 тысячами резервистов. Большая их часть пошла на службу добровольно.