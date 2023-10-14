Интересно, что ещё в начале октября факт проведения испытаний отрицали в пресс-службе Кремля.

Российский президент Владимир Путин отчитался о последнем успешном проведённом испытании крылатой ракеты «Буревестник», ещё известной как «глобальной», так как дальность боеприпаса фактически неограниченна и позволяет ей проводить в полёте месяцы. На ракете предусмотрена ядерная энергетическая установка.

Предполагается, что «Буревестник» сможет нести мегатонну, в связи с чем она является стратегическим ядерным вооружением. Стоит отметить, что пока что речи о серийном производстве ракеты не идёт, а её разработка проходит десятилетиями.

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В то же время Путин подтвердил информацию о том, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» уже готов к постановке на вооружение и в ближайшее время российский военно-промышленный комплекс перейдёт к массовому производству ракеты, чтобы поставить её на боевое дежурство

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Примечательно, что информация о проведении испытаний ещё недавно отрицалась в пресс-службе Кремля. Издание The New York Times в начале этого месяца опубликовало информацию о проведении испытаний «Буревестника», но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что «не знает, с чего это взяли журналисты издания» и им нужно «детальнее изучать спутниковые снимки»