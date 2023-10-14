Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Российская крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» прошла последнее испытание
Интересно, что ещё в начале октября факт проведения испытаний отрицали в пресс-службе Кремля.

реклама

Российский президент Владимир Путин отчитался о последнем успешном проведённом испытании крылатой ракеты «Буревестник», ещё известной как «глобальной», так как дальность боеприпаса фактически неограниченна и позволяет ей проводить в полёте месяцы. На ракете предусмотрена ядерная энергетическая установка.

Предполагается, что «Буревестник» сможет нести мегатонну, в связи с чем она является стратегическим ядерным вооружением. Стоит отметить, что пока что речи о серийном производстве ракеты не идёт, а её разработка проходит десятилетиями.

реклама

В то же время Путин подтвердил информацию о том, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» уже готов к постановке на вооружение и в ближайшее время российский военно-промышленный комплекс перейдёт к массовому производству ракеты, чтобы поставить её на боевое дежурство

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Примечательно, что информация о проведении испытаний ещё недавно отрицалась в пресс-службе Кремля. Издание The New York Times в начале этого месяца опубликовало информацию о проведении испытаний «Буревестника», но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что «не знает, с чего это взяли журналисты издания» и им нужно «детальнее изучать спутниковые снимки»

#россия #буревестник
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появилось видео, где иностранные добровольцы прощаются с бойцами ВСУ
Получившие гражданство Израиля россияне подлежат мобилизации в ЦАХАЛ
Российские «айтишники» продолжают получать повестки несмотря на положенную отсрочку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
3
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
7
Raytheon создаст революционный вращающийся детонационный двигатель для DARPA
6
Россия потратит на создание полупроводниковой отрасли 100 млрд рублей, но получит 350-нм тепроцесс
17
Пользователь из Индонезии купил новый 20-ядерный процессор Core i7-14700K за неделю до начала продаж
7
Писатели и поэты работают на искусственный интеллект, чтобы он мог лучше писать
1
Российский ВПК способен покрывать все потери основных боевых танков Т-90М в рамках Спецоперации
1
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
+
Honda создала новое электронное сцепление, делающее левый рычаг мотоцикла ненужным
1
В России начнут постройку новых самолётов Ан-124
5
Мошенники рассылают фейковые письма якобы от лица Роскомнадзора
1
Лотерейный билет Powerball выиграл джекпот в размере 1,76 миллиарда долларов
+
Норвегия отказалась от покупки немецких танков Leopard 2
2
В Швеции планируют модернизировать танки Stridsvagn 122 после их уничтожения армией РФ в СВО
+
22-летний баг Firefox исправил первокурсник
5
Появилась информация про потери ЦАХАЛ танков «Меркава»
2
Министерство Обороны опубликовало видео танкового боя в ДНР
1
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
9
На Amazon замечена Radeon RX 7900 XT за 399 долларов – видеокарта оказалась обычной подделкой
+
Тиктокер поставил задачу выпить 2 000 банок пива за 200 дней
11

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
22
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
49
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
25
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
38
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
13
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
18.10.2023 - последний срок закрытия сделки между Microsoft и Activision Blizzard
14
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
6

Сейчас обсуждают

WOLF PACIFIER
01:50
Глава Еврокомиссии заявила, что только ХАМАС несёт ответственность за обострение обстановки в регионе
NONsens
01:48
Молюсь, чтобы Интел скорейше решила свои проблемы с технологией, иначе реальная конкуренция между ней и АМД, благодаря которой мы можем покупать всё более быстрые процы по разумным ценам, скоро опять ...
В игровом тесте Factorio Core i9-14900K весьма уступил Ryzen 7 5800X3D, а i7-14700K догнал i9-13900K
Proxvosst
01:45
Я и сам пытался поставить вин 11 на древний комп, по с пахрапа не получилось((
Microsoft заблокировала возможность бесплатного обновления Windows 11 для пользователей Windows 7
Proxvosst
01:44
Согласен на все 100!! Жаль что большинству это просто повод постебаться (
Китай строит крупнейший в мире глубоководный телескоп для охоты за космическими нейтрино
Товарищ Ким
01:40
Ургант уже сбежал в Москву. На днях выступал в МГУ. Имея такого куратора как Песков (назвал Урганта патриотом), этот недобиток ничего не боится.
Получившие гражданство Израиля россияне подлежат мобилизации в ЦАХАЛ
Aaa
01:35
то же самое. Читаю со старенького 10" IPS и норм
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
Товарищ Ким
01:34
Интересная задумка.
REVR разрабатывает апгрейд комплект электромоторов на автомобили с ДВС ценой 3200 долларов
Зю
01:34
"получил прибавку к количеству E-ядер, что может весьма заинтересовать геймеров" — зачем геймерам дефективные ядра? Да даже в рабочих задачах, которые при запуске из командной строки вешаются на дефек...
В игровом тесте Factorio Core i9-14900K весьма уступил Ryzen 7 5800X3D, а i7-14700K догнал i9-13900K
REY_B_
01:24
Всё относительно... - Мы уже слышали о случаях, когда игры отказываются запускаться, если на борту ВК находится 3Гб памяти, хотя на минималках они и это не используют. Через какое время будет похерена...
Специалисты считают, что геймеры смирились с ростом цен на видеокарты, а скоро они будут ещё дороже
Alex-IT
01:23
Я пробовал с телефона сначала читать, потом с планшета, но покебуковского, для книжек типа разработанного. Потом снова с телефона читал, и пару лет назад читалку купил, выбирал её несколько лет, всё н...
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем