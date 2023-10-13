Обещанное в течение трёх недель оружие передавали по три месяца.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире «24 канала» объяснил, почему украинское контрнаступление фактически обернулось провалом. В этом он обвинил Соединённые Штаты Америки и других союзников, которые промедлили в поставками оружия.

По словам украинского чиновника, тогда партнёры Украины боялись признать, что им нужно предоставлять украинской армии всё необходимое максимально быстро. Таким образом они предоставляя оружие, которое нужно было доставить в течение трёх недель, порядка трёх месяцев. По этой причине украинцы выпали из графика поставок оружия на шесть - девять месяцев.

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Ещё зимой 2023 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что у украинской армии есть все шансы завершить боевые действия к концу текущего года, выйдя на границы 1991 года. Однако вчера он всё же признал, что Вооружённые силы Украины «выбились из графика» и такой прогноз оказался ложным.

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На текущий момент даже украинский президент Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление встретило серьёзное сопротивление, а Россия имеет абсолютное превосходство в воздухе, резюмируя: «Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей»