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Nacvark
В Конгрессе США рекомендуют властям готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем
В парламенте отмечают, что к этому штаты не были готовы.

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Комиссия по вопросам американской стратегической концепции в составе Конгресса Соединённых Штатов Америки опубликовало доклад, в котором обозначается, что страна должна укреплять свою обороноспособность и быть готова к возможной одновременной войне с Россией и Китаем.

В докладе объясняется, что американское государство на пороге появление не одного, а целых двух равных по ядерному потенциалу противника, у каждого из которых есть амбиции по изменению миропорядка, международного статуса-кво силой. Уточняется, что такой исход американские власти не предвидели.

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Члены комиссии призывают властей предпринять оперативные действия, направленные на жизнеспособные варианты сдерживания конфликта подобного рода. Выделяется проблема с нехваткой рабочей силы, ограниченными цепочками поставок, «неадекватной» физической, научной, технической
и экспериментальной инфраструктуры в Министерстве обороны и энергетики Соединённых Штатов Америки, а также в Национальном управлении ядерной безопасности.

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Комиссия предлагает наращивать стране масштабы своего ядерного арсенала, включая средства его доставки. Размер и состав ядерных сил должен быть достаточным на случай «объединённых агрессивных действий» со стороны китайского и российского государства. Указывается и на то, что штаты больше не должны рассматривать Китай как меньшую угрозу в плане ядерного потенциала, поэтому вопрос с необходимостью размещения американских ядерных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе должен быть решён своевременно.

#россия #сша #китай
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