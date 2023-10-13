Их сравнивают с военным преступлением.

Израильский информационно-аналитический сайт «Детали» привёл мнение экспертов из Организации объединённых наций, которые осудили проводимые Израилем ракетные удары по сектору Газа. Они уверены, что это говорит о применении коллективной ответственности, которая запрещена международным правом и равносильна военному преступлению.

Эксперты признают, что ХАМАС совершили ужасающие преступления по отношению к израильтянам, но израильская армия прибегает к «нападения без разбора на истощённое палестинское население, которое живёт в условиях блокады на протяжение 16 лет и пережило пять жестоких войн в регионе»

реклама

Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене любой ответственности для израильских военных. Он также сообщил, что в стране не будут создаваться специальные военные суды.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ситуацию на Ближнем Востоке оценили и в Европейской комиссии, которая сообщила, что не может осуждать блокаду Израилем сектора Газа, в ходе чего местное население лишено всех благ цивилизации, а лишь призывает соблюдать международное право.