Он входит в руководство ФСБ России.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что хотя агентурная разведка российских спец. служб провалена, Россия имеет очень высокий уровень радиоэлектронной и киберразведки.

Глава украинский разведки утверждает, что также невозможно отрицать успех специальной разведки россиян. Российские диверсионные группы успешно отрабатывают в приграничных территориях на севере Украины., заходя через Брянскую и Курскую область, проводя засады, а после успешно выходя из них.

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Помимо этого Буданов назвал российского генерала, который нанёс существенный вред Украине. Речь о руководителе пятой службы (Служба оперативной информации и международных связей) Федеральной службы безопасности России генерал-полковнике Сергее Беседе. Украинский офицер называет его «человеком, всегда приносившим проблемы Украине и сотворившим много зла»

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Сергей Беседа по понятным причинам ещё с 2014 года находится под санкциями Европейского союза, Соединённых Штатов Америки, Швейцарии и других американских и европейских держав. Примечательно, что в марте - апреле 2022 года российские оппозиционные журналистские деятели распускали слухи, что российский генерал Беседа якобы был задержан за предоставление недостоверной разведывательной информации военно-политическому командованию.