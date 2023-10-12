Офицер уверен, что израильская армия может противостоять арабскому миру.

Вчера ближе к полночи ряд израильских военных и политических чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Министра обороны Йоава Галанта и начальника Генерального штаба страны Бени Ганца, сделали заявления по поводу боевых действий между Израилем и Палестиной.

Глава израильского правительства анонсировал о скором создании чрезвычайного национального правительства, отчитался о разговоре с американским президентом Джо Байденом и получении беспрецедентной поддержки от союзников.

реклама

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что еврейский народ ещё не знал таких событий с 1947 года, а ситуация указывает на то, как палестинские силы с особой жестокостью пытался уничтожить еврейский народ, поэтому позиция израильтян чёткая: «Мы сотрём ХАМАС с лица земли»

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что в секторе Газа ощущается военная мощь Израиля и, если будет необходимость, это почувствуют в Ливане и во всём мире. Он назвал израильское государство самым мощным в регионе, а израильскую армию способной встряхнуть Ливан, если ситуация дойдёт до этого.