реклама
Вчера ближе к полночи ряд израильских военных и политических чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Министра обороны Йоава Галанта и начальника Генерального штаба страны Бени Ганца, сделали заявления по поводу боевых действий между Израилем и Палестиной.
Глава израильского правительства анонсировал о скором создании чрезвычайного национального правительства, отчитался о разговоре с американским президентом Джо Байденом и получении беспрецедентной поддержки от союзников.
реклама
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что еврейский народ ещё не знал таких событий с 1947 года, а ситуация указывает на то, как палестинские силы с особой жестокостью пытался уничтожить еврейский народ, поэтому позиция израильтян чёткая: «Мы сотрём ХАМАС с лица земли»
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что в секторе Газа ощущается военная мощь Израиля и, если будет необходимость, это почувствуют в Ливане и во всём мире. Он назвал израильское государство самым мощным в регионе, а израильскую армию способной встряхнуть Ливан, если ситуация дойдёт до этого.