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Nacvark
Белый дом: Мы будем помогать Украине столько, сколько сможем, но это не будет бесконечно
Верёвка финансирования подходит к концу.

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби заявил, что штаты будут продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько смогут, но это не будет бесконечно.

Американский чиновник подчеркнул, что тяжело планировать долгосрочную поддержку украинцев, когда у Конгресса нет чёткой позиции, готов ли он поддержать такое решение. На текущий момент американские власти подходят «к концу верёвочки» финансирования.

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Вчера в Белом доме огласили новый пакет военной помощи Украине, сумма которого составит всего 200 миллионов долларов, а включать в себя он будет только боеприпасы. Стоит напомнить, что до этого американцы могли позволить выписывать украинцам пакеты помощи на суммы в миллиардном эквиваленте.

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Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уже высказывался на счёт того, что на Западе отсутствует точный сигнал, готовы ли союзники помогать украинцам в достижении победы или будут делать это определённое количество времени. Заявление представителя Белого дома очевидно указывает на второй вариант.

#украина #сша #белый дом #кирби
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