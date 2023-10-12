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Nacvark
Один из лидеров ХАМАС призвал мусульман со всего мира устроить «всемирный еврейский погром»
Он призвал повторять действия палестинцев в раках джихада.

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Один из основателей палестинского движения ХАМАС Халед Машаль, предположительно находящийся в Катаре, призвал мусульман со всего мира устроить «всемирный еврейский погром», который пройдёт в рамках джихада. Он призвал мусульман повторять действия палестинцев. Датой погрома он обозначил эту пятницу (13 октября)

В своём обращении функционер ХАМАС просит мусульман проявлять гнев по всему миру, называя это «пятницей потопа Аль-Акса», тем самым выражая гнев по отношению к сионистам и Западу. Он также попросил финансовой помощи у всех мусульманских стран, чтобы компенсировать разрушения сектора Газа.

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Примечательно, что Халед Машаль просит мусульманские страны оказывать политическое давление, чтобы остановить военное вторжение Израиля в Газу. Хотя объявление израильскими властями войны, бомбардировки и речь о наступлении напрямую связаны с входом палестинских сил на израильские земли.

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Основатель ХАМАС подытожил своё обращение просьбой к моджахедам «идти длинными караванами, чтобы пролить свою кровь на земле Палестины», добавив, что средства несомненно важны, но они просят кровь и души мусульман.

#палестина #хамас
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