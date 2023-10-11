Один из них финансист, другой - координатор палестинских сил в секторе Газа.

На четвёртый день войны в Израиле издание The Times of Israel опубликовало информацию о ликвидации двух функционеров палестинского движения ХАМАС - Джавада Абу Шамалы, занимающегося финансами, а также Закирия Абу Моаммара, руководившего планированием и координацией операций в секторе Газа. Оба палестинца входили в политическое бюро правящей палестинской партии.

Предполагается, что Закирия стоял за планированием вооружённых нападений на Израиль и сыграл свою роль в нападении ХАМАС на израильские территории. В то же время Джавада занимался финансированием операций, организованных палестинскими силами.

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Информация подтверждена силами обороны Израиля (ЦАХАЛ). Более того, израильская армия сообщает, что Абу Моаммар был доверенным лицом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Палестинец также входил в совет, организовавший ряд операций против израильского государства.

Издание The Guardian пишет, что в ХАМАС уже подтвердили ликвидацию двух своих высокопоставленных чиновников в результате ракетного удара ЦАХАЛ по Газе.