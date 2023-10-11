Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ЦАХАЛ ликвидировал двух высокопоставленных функционеров ХАМАС
Один из них финансист, другой - координатор палестинских сил в секторе Газа.

реклама

На четвёртый день войны в Израиле издание The Times of Israel опубликовало информацию о ликвидации двух функционеров палестинского движения ХАМАС - Джавада Абу Шамалы, занимающегося финансами, а также Закирия Абу Моаммара, руководившего планированием и координацией операций в секторе Газа. Оба палестинца входили в политическое бюро правящей палестинской партии.

Предполагается, что Закирия стоял за планированием вооружённых нападений на Израиль и сыграл свою роль в нападении ХАМАС на израильские территории. В то же время Джавада занимался финансированием операций, организованных палестинскими силами.

реклама

Информация подтверждена силами обороны Израиля (ЦАХАЛ). Более того, израильская армия сообщает, что Абу Моаммар был доверенным лицом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Палестинец также входил в совет, организовавший ряд операций против израильского государства.

Издание The Guardian пишет, что в ХАМАС уже подтвердили ликвидацию двух своих высокопоставленных чиновников в результате ракетного удара ЦАХАЛ по Газе.
#израиль #палестина #хамас #цахал
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ЦАХАЛ переходит в полноценное наступление против сектора Газа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
15
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
12
Пока китайцы создают свои дроны-камикадзе - в Иране работают над дронами-охотниками
1
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
10
Представлены «патриотические» iPhone стоимостью от 449 тысяч рублей
+
Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
3
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
2
Northrop Grumman поставит новые умные снаряды для ВМС США
1
Обнародован интерфейс официальной версии OPPO ColorOS 14 с ​​новой функцией передачи файлов
+
Китайскую версию Oppo Find N3 на Snapdragon 8 Gen 2 протестировали в Geekbench
+
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
3
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
12
Самые смешные снимки с конкурса Comedy Wildlife Photography 2023
+
Канцелярия Нетаньяху: Израиль не получал от Египта данные о планах ХАМАС
+
Китай обогатился новым минералом, ключевым для ядерной и автомобильной промышленности
+
Microsoft собирается предоставлять доступ к Windows 12 на основе платной подписки
6
Новый самолет-шпион от Lockheed Martin завершил свой первый испытательный полет
+
Армия обороны Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном
1
Чарльз Хоскинсон обвинил Ethereum в плагиате
+
В Монако на яхт-шоу показали нидерландскую скоростную подводную лодку для частного рынка
1

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
10
САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
15
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
58
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
96
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
8
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
33
Таблетка для "идеального солдата" США
7
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
+
Конфликт между Палестиной и Израилем приведет к росту цен на нефть и "подожжет" всю Азию — АТ
7

Сейчас обсуждают

Alex-IT
03:35
Это да, кстати многие программисты и сисадмины играют в настольные игры, видимо компы работе уже достали...
О будущем рынка настольных игр в России
Alex-IT
03:31
Наверное наша версия всё-таки её устроила))
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Alex-IT
03:30
Его изначально англичане предусмотрели, чтобы было кому продавать оружие, амуницию и медикаменты. Война это всегда большие деньги!
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Alex-IT
03:28
Да он вроде и так не бедствует, судя по числу посетителей в сутки. Но и расти тоже есть ещё куда.
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Alex-IT
03:27
Интересно подметили, чётко и ёмко))
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Nacvark
03:25
Это хотя бы откровенно. Евреи откровенно говорят, что будут применять фосфор, бомбить Газу, а их враг для них - лишь животное. Никакого лицемерия, оправданий, стрелочничества, "они сами виноваты" и пр...
Минобороны Израиля: Наши солдаты ни за что не будут нести ответственности, военных судов не будет
nukemall
03:14
Не надо сравнивать 152/155мм орудия(и, кстати, у "Цезаря" обычным снарядом дальнобойность до 30км, как у "Гиацинта" которых только самоходных у ВС РФ 2500 штук) и 120мм миномёт. У противника из самохо...
САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
nukemall
03:08
Нет такой проблемы кроме как в субстанции которая журнашлюхам мозги заменяет. Если брать "натовские аналоги" то это будут 120мм самоходные миномёты которые имеют примерно те же характеристики т.к. стр...
САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
nukemall
03:05
Дальность стрельбы далеко не главный параметр, БМП-3/БМД-4 с 100мм пушкой низкой баллистики стреляющей километров на пять себя показывают весьма хорошо.
САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
nukemall
03:04
Это по сути 120мм миномёт способный стрелять обычными и нарезными(с готовыми нарезами) минами.
САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем