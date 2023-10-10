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После того, как Израиль объявил режим войны, Соединённые Штаты Америки взялись за обеспечение не только украинцев, но и израильтян. Нюанс в том, что на данный момент американцы не способны вдоволь обеспечить даже одну страну, а тут целых две.
Министр армии Соединённых Штатов Америки Кристин Вормут заявила, что главным условием для обеспечения поставок оружия Украине и Израилю является поддержка Конгресса. Американскому правительству необходимо дополнительное финансирование, которое поспособствует военной поддержке стран.
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Объясняется это на примере боеприпасов: для предоставления союзникам снарядов необходимо увеличивать возможности Штатов с точки зрения расширения их производства, а уже после оплаты производить боеприпасы. Не имея выделенных в государственном бюджете средств на эти цели, американское правительство попросту не сможет оказывать поддержку странам.
Ранее американский президент Джо Байден сообщал, что даже если Конгресс откажется выделять деньги на финансирование Украины, он найдёт способ продолжить военные поставки для украинской армии.