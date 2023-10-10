Американскому правительству нужно финансирование для таких поставок

После того, как Израиль объявил режим войны, Соединённые Штаты Америки взялись за обеспечение не только украинцев, но и израильтян. Нюанс в том, что на данный момент американцы не способны вдоволь обеспечить даже одну страну, а тут целых две.

Министр армии Соединённых Штатов Америки Кристин Вормут заявила, что главным условием для обеспечения поставок оружия Украине и Израилю является поддержка Конгресса. Американскому правительству необходимо дополнительное финансирование, которое поспособствует военной поддержке стран.

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Объясняется это на примере боеприпасов: для предоставления союзникам снарядов необходимо увеличивать возможности Штатов с точки зрения расширения их производства, а уже после оплаты производить боеприпасы. Не имея выделенных в государственном бюджете средств на эти цели, американское правительство попросту не сможет оказывать поддержку странам.

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Ранее американский президент Джо Байден сообщал, что даже если Конгресс откажется выделять деньги на финансирование Украины, он найдёт способ продолжить военные поставки для украинской армии.