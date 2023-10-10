Чеченский лидер призвал остановить «бомбардировки мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видеообращение, в котором заявил о поддержке Палестины. Он также сообщил, что против этой войны, которая в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее.

Чеченский лидер призвал лидеров мусульманских стран создать коалицию, которая призвала бы Соединённые Штаты Америки и Европу к тому, «чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков»

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Кадыров добавил, что при необходимости он может направить чеченских миротворцев в сектор Газа. Скорее всего, речь шла о ситуации, в которой стороны смогут достичь перемирия, иначе в текущих условиях нахождение чеченских военных в Палестине приведёт к их гибели под авиационными бомбардировками Израиля.

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Стоит напомнить, что ранее была информация о прилёте в мечеть имени Ахмата Кадыров в посёлке Абу-Гош, которую открыл Рамзан Кадыров в 2014 году, потратив шесть миллионов долларов из правительственного бюджета. Ракета была выпущена ХАМАС в сторону Иерусалима, но попала в мечеть.