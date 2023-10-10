Палестинская операция обернулась массовыми бомбардировками сектора Газа.

Несколько дней назад в Палестине объявили о проведении военной операции «Наводнение Аль-Акса», направленной на возвращение палестинских территорий. Как итог, Израиль относительно быстро вытеснил палестинцев с занятых территорий, а теперь проводит массовые бомбардировки с целью поражения военного крыла ХАМАС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал уже свой вариант урегулирования конфликта, который предполагает возвращение к границам 1967 года с установлением столицы Палестины в Иерусалиме. В нынешних реалиях, учитывая положение палестинцев, подобное предложение можно рассматривать по аналогии с Украиной как установление украинской столицы в Москве, то есть невозможным.

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Главный советник турецкого президента Октай Сарал заявил, что хотя Турция не поддерживает войны и насилие, операцию палестинцев «Наводнение Аль-Акса» они рассматривают как законное право страны на самооборону. Чиновник выразил поддержку «палестинских братьев» в борьбе с израильтянами, которые ведут борьбу с «оккупирующим Израилем»

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Официальный представитель ХАМАС Муссу Абу Марзука уже предложил возобновить обсуждение перемирия между Израилем и Палестиной.