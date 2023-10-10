Конкретных доказательств этому украинский президент не предоставил.

На фоне продолжающейся конфронтации Палестины и Израиля, в результате которой стороны конфликта ведут ракетные атаки на населённые пункты, причём израильская армия прибегла уже и к авиабомбардировкам, так как имеет существенное преимущество в воздухе, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением касаемо причастности к этому России.

Украинский президент в своём видеообращение заявил, что у украинских властей есть данные, которые якобы доказывают намерения России развязать войну на Ближнем Востоке. Он также добавил, что такие действия могут уничтожить свободу в Европу.

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Ранее Президент Польши Анджей Дуда выразил опасения, что израильско-палестинский конфликт может быть использован для отвлечения внимания международного сообщества от боевых действий на украинских территориях. Он считает, что это может сыграть на пользу России. Он выразил озабоченность и в том, что ещё один вооружённый конфликт может привести к волну миграции в европейские страны, в частности в Польшу, где итак границы переполнены мигрантами.