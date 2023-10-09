Европейцы продолжат помогать украинцам.

Представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что израильско-палестинский конфликт, как и какие-либо другие события в мире, не смогут повлиять на поддержку Украины со стороны Европейского союза. Чиновники спросили на брифинге, может ли ситуация в Израиле и на Ближнем Востоке в целом оказать влияние на поддержку Украины со стороны Брюсселя.

Мамер также напомнил о недавнем выступлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая подтвердила намерения европейцев оказывать помощь украинскому народу «столько, сколько понадобится»

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Пресс-секретарь Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано также говорил, что на экстренной встрече министров иностранных дел Европейского союза, которая пройдёт уже завтра, может быть поднят вопрос Украины, так как он всегда обсуждается на министерских встречах в рамках союза.

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Ранее Президент Польши Анджей Дуда заявил, что война в Израиле может сыграть на пользу России, так как отвлечёт внимание мирового сообщества от боевых действий на украинских территориях.