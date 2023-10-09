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Nacvark
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
Речь о палестинце Аймане Юнисе, находившемся у себя дома в момент обстрела.

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После того, как Палестина попыталась взять под контроль израильские территории, силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о проведении ответной контртеррористической операции «Железные мечи», в результате которой израильтяне наносят удары по объектам в секторе Газа.

Как итог, появилась информация о ликвидации одного из командиров палестинского исламистского движения ХАМАС Аймана Юниса. Стоит сразу отметить, что идёт речь не о высшем руководстве организации, а как таковой информации в сети об этом палестинце нет.

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Во время ракетного обстрела израильской армии Айман Юнис находился в своём доме в Нусирате, куда был нанесён удар. В сети появились кадры, где палестинца достают из-под обломков.

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По данным израильских властей, всего за сутки были нанесены удары по 150 целям в секторе Газа, в которых располагались палестинские силы. Под удар попали мечети и банки, где находились места скопления вооружения. Израильская армия не брезгает нанесением ударов по гражданским объектам, если там располагаются вооружённые палестинские формирования, но обычно информирует население о готовящихся ударах.

#израиль #палестина #хамас #цахал
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