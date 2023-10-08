«Война будет сложной, впереди Израиль ждут тяжёлые дни», - представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт.

Уже более чем сутки на израильских территориях идут активные боевые действия. Израильские военные пытаются окончательно вытеснить палестинцев с занятых ими территорий, а в небе над регионом проходят ракетные обстрелы с обеих сторон конфликта.

Военно-политический кабинет Израиль объявил о введении пункта «40 алеф», означающего, что страна находится в условиях войны. При таких обстоятельствах силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) получают полное право свободно действовать для достижения военных целей.

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Представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт уже объявил, что Израиль ждёт сложная война, а впереди только тяжёлые дни. На ближайшие 12 часов израильская армия ставит для себя цель взять под контроль весь анклав Газы и противостоять палестинским силам, действующим в израильских населённых пунктах.

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Примечательно, что последний раз Израиль вводил пункт «40 алеф» в 1973 году, когда началась Арабско-израильская война («Война Судного дня»), продлившаяся с 6 по 25 октября 1973 года и закончившаяся победой израильтян. Её считают одним из крупнейших провалов израильской разведки, не предусмотревший такой сценарий, впрочем, по аналогии с тем, что недавно и произошло.