Это редкий случай, учитывая, что Запад склонен к приватизации имущества.

Затрагивая вопрос бизнеса, все западные страны прибегают к приватизации, когда государство не владеет предприятиями, отдавая это право частному сектору, а он в свою очередь обеспечивает эффективную их работу, ведь по сути заинтересован в своих доходах.

Тем не менее, Министерство обороны Дании было вынуждено пойти вопреки этому принципу, впервые за последние полвека выкупив оружейный завод на северо-западе страны. Таким образом государство выкупило у частного сектора предприятие, завладев им самолично. Это решение было вынужденным.

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После того, как Дания направила свои артиллерийские снаряды в Украину, возник их дефицит. Датские власти планировали простимулировать частный сектор на наращивание боеприпасов, чтобы закупать их для своей армии, но отклика не получили: рынок не желал решать вопрос в пользу Министерства обороны, требуя более серьёзного государственного субсидирования.

В ответ на это, власти Дании решили выкупить несколько завод, на которых будут налажены производственные линии по выпуску артиллерийских снарядов калибра 155-мм.

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На текущий момент у датчан имеется не более 40% от первоначальных запасов, когда законодательство страны предусматривает дефицит не более чем на 60% процентов.