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Nacvark
В результате потасовки между депутатами Верховной рады одному из них порвали штаны
Депутату Алексею Гончаренко порвали штаны во время возникшего на заседании скандала.

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Очередная сессия Верховной рады Украины обернулась скандалом, в результате которого украинские депутат оскорбляли друг друга, толкали, снимали всё это на телефоны, а один из чиновников даже остался без штанов, которые ему порвал коллега.

Два украинских депутата - Николай Тищенко и Алексей Гончаренко обменялись взаимными оскорблениями: первый - назвал коллегу «петухом из Одессы» и напомнил о его связях с бывшим украинским президентом Виктором Януковичем, второй - напомнил неудавшуюся борьбу коллеги с колл-центрами и наркоторговцами, с чего и начался конфликт. Как итоге, депутат Гончаренко записал видео, в котором заявил, что Тищенко порвал ему штаны с задней стороны. а они, на минуточку, стоили 40 гривен (110~ российских рублей), поэтому придётся компенсировать нанесённый ущерб. Примечательно, что депутат снял штаны прямо в здании Рады, чтобы запечатлеть на камеру их состояние.

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Одной казусной ситуацией заседание украинского парламента не обернулось: глава бюджетной комиссии попросилась отпустить её домой, объясняя это необходимостью повышать рождаемость в стране. Среди депутатов раздался смех, а спикер парламента иронично предложил проголосовать по этому поводу.

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Обе ситуации могут показаться одновременно и нелепыми, и смешными, если не вспоминать, что в это время в восточной и южной части страны идут боевые действия, в ходе которых обе стороны конфликта несут потери.

#украина #гончаренко #тищенко
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