Депутату Алексею Гончаренко порвали штаны во время возникшего на заседании скандала.

Очередная сессия Верховной рады Украины обернулась скандалом, в результате которого украинские депутат оскорбляли друг друга, толкали, снимали всё это на телефоны, а один из чиновников даже остался без штанов, которые ему порвал коллега.

Два украинских депутата - Николай Тищенко и Алексей Гончаренко обменялись взаимными оскорблениями: первый - назвал коллегу «петухом из Одессы» и напомнил о его связях с бывшим украинским президентом Виктором Януковичем, второй - напомнил неудавшуюся борьбу коллеги с колл-центрами и наркоторговцами, с чего и начался конфликт. Как итоге, депутат Гончаренко записал видео, в котором заявил, что Тищенко порвал ему штаны с задней стороны. а они, на минуточку, стоили 40 гривен (110~ российских рублей), поэтому придётся компенсировать нанесённый ущерб. Примечательно, что депутат снял штаны прямо в здании Рады, чтобы запечатлеть на камеру их состояние.

реклама

Одной казусной ситуацией заседание украинского парламента не обернулось: глава бюджетной комиссии попросилась отпустить её домой, объясняя это необходимостью повышать рождаемость в стране. Среди депутатов раздался смех, а спикер парламента иронично предложил проголосовать по этому поводу.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Обе ситуации могут показаться одновременно и нелепыми, и смешными, если не вспоминать, что в это время в восточной и южной части страны идут боевые действия, в ходе которых обе стороны конфликта несут потери.