Молдавский президент также упомянула вмешательство России в местные выборы.

Весной этого года президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия готовит план по дестабилизации ситуации в её стране, а также планирует провести государственный переворот с целью подорвать суверенитет и сменить власть. В Министерстве иностранных дел России заявление назвали являются необоснованным и бездоказательным.

В этот раз молдавский президент в интервью Financial Times заявила, что погибший 23 августа 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе со своей командой готовили государственный переворот в Молдавии. Он должен был состояться в этом году и уже имел план действий: из антиправительственных митингов организовать насильственные столкновения с призывами к свержению действующей власти. Однако никаких конкретных доказательств глава молдавского государства предоставить не смогла.

реклама

Помимо этого Санду обвинила Россию в попытке вмешаться в ход всеобщих местных выборов в Молдавии, используя для этого «большое количество денег», также не наведя конкретных фактов.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Дипломатические отношения между Молдавией и Россией начали накаляться весной этого года, как раз таки на фоне высказываний Кишинёва по поводу попыток российских властей организовать государственный переворот.