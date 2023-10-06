Есть риск, что американцы не захотят продолжать военную поддержку Киева.

После того, как в принятом временном бюджете Соединённых Штатов Америки не оказалось строки расходов на военную помощь Украине, а республиканцы выступили против своего же спикера, Кевина Маккарти, поддерживающего продолжение финансирования Киева, отстранив его, появилась вероятность принятие нового бюджета страны на следующий финансовый год без учёта интересов украинцев.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обозначил, что Европейский союз хоть и может нарастить свою помощь для Украины, но не заменит американцев в этом вопросе. Европейский чиновник утверждает, что на столе переговоров есть два предложения - о выделении 50 миллиардов евро для гражданских и экономических нужд (на 2024 - 2027 годы), а также 20 миллиардов евро на военную помощь (те же сроки)

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Борерль добавил, что когда он был Киеве, тогда как раз таки Конгресс принял новый бюджет без расходов на финансирования Украины. Он назвал это неожиданной и нехорошей новостью и выразил надежду, что она не станет окончательной позицией штатов и американское правительство будет искать альтернативные способы продолжить поддержку.



