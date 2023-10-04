Через два месяца плохая погода не позволит украинцам наступать.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время своего брифинга, транслируемого на YouTube, заявил, что у Украины осталось шесть - восемь недель, когда погода будет позволять вести боевые действия в более-менее благоприятных условиях.

Американский чиновник выразил надежду, что американцы увидят успех украинской армии. Кирби добавил, что через два месяца погода испортится и ведение боевых действий усложнится, поэтому «время не на нашей стороне»

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В Белом доме хотят быть уверенным в способностях продолжать военную помощь Украине без перебоев, особенно во время осеннего наступления. Для этого требуется поддержка со стороны Конгресса, состоящего в большинстве из конгрессменов-республиканцев

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Украинские власти неоднократно резюмировали готовность продолжать наступательные операции в любое время года, основываясь на своей ошибке приостановить наступление зимой 2022 года после успешной Харьковской операции. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что если не выйдет наступать бронетехникой, украинские военные будут делать это беспилотникам.