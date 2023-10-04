Маккарти предал идеи большинства республиканцев.

После того, как американский президент Джо Байден подписал проект временного бюджета для Соединённых Штатов Америки, он выступил с заявлением, в котором выразил надежду на поддержку спикера Палаты представителей конгрессмена-республиканца Кевина Маккарти в вопросе продления военной поддержки Украины.

Как итого, конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отставке Маккарти, объясняя это тем, что он пошёл на сделку с демократами для недопущения шатдауна. Обвинения являются крайне спорными, ведь по сути своими действиями чиновник нашёл компромиссное решение между партиями для предотвращения внутреннего кризиса в американском правительстве, который был бы выгоден республиканцам. На обещания Гетца отправить спикера в отставку, Кевин Маккарти в своём аккаунте X (бывший Twitter) ответил: «Давайте»

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По итогам проведённого голосования, спикер Палаты представителей впервые за историю Соединённых Штатов Америки был отстранён от исполнения обязанностей Конгрессом. После этого вопрос включения военной помощи Украине в новый проект государственного бюджета на следующий финансовый год встаёт ещё более остро, ведь один из основных её лоббистов Кевин Маккарти утратил должность в Конгрессе, а его места с высокой вероятностью займёт другой республиканец.