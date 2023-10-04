Он призвал общество привыкать к жизни в рублевой зоне.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу колеблющегося курса доллара, назвав внимание российского общества к нему лишь «рудиментом прошлого»

По мнению российского чиновника, россияне живут в рублевой зоне, поэтому чрезмерное внимание к курсу доллара хоть и возможно с эмоциональной точки зрения, но излишне. Он призвал российское общество привыкать к рублевой зоне и не чувствовать себя зависимым от курса доллара. Песков также упомянул, что переживать по поводу курса доллара нет смысла, макроэкономическую стабильность полностью обеспечивает правительство и Центральный банк.

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Нюанс в том, что даже не чувствуя себя «зависимым от курса доллара», это не сделает цены на западные товары, от которых ни Россия, ни мир отказаться не может, более доступными. Отечественные аналоги не представляют достойной альтернативы им.

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Зафиксированный курс доллара по отношению к рублю превышал сумму в 100 российских рублей впервые с 14 августа. На AliExpress курс доллара составляет 104 рубля, в связи с чем уже выросла стоимость комплектующих для компьютеров, как и другой иностранной техники.