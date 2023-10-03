Он понимает желание сохранить украинцев для будущего страны, но всё же считает необходимым мобилизовать больше населения.

Издание The Daily Telegraph опубликовало новостную колонку, в которой бывший Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому задуматься над расширением масштабов мобилизации украинцев.

По словам британского политика, средний возраст украинских военных в зоне боевых действий составляет более 40 лет. Он понимает желание Зеленского сохранить молодёжь для будущего Украины, но Россия якобы тайно проводит мобилизацию всей страны, поэтому над этим стоит задуматься.

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Бен Уоллес привёл в пример 1939 и 1941 годы, когда британское правительство было вынуждено принять усиленные меры по мобилизации населения. Он признаёт превосходство России в мобилизационном ресурсе и поэтому видит необходимость пересмотреть масштабы мобилизационных мер в Украине.

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Перед своим уходом с поста главы британского оборонного ведомства, Уоллес обратился к премьер-министру Риши Сунаку с просьбой нарастить объёмы военной помощи Украине на 50%, так как Великобританию сместили с титула «главного европейского донора» немцы.